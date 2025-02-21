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經典賽／被西班牙超猛火力震懾 曾總：投捕配球思維需調整

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊先發投手陳宇宏。記者許正宏／攝影
中華隊先發投手陳宇宏。記者許正宏／攝影

中華隊吞下隊史在世界棒球經典賽資格賽最慘烈的一敗，今天以5：12遭西班牙隊徹底擊潰，總教練曾豪駒坦言對手在掌握有效球的攻擊上把握性高，中華隊投捕配球思維需要再調整一下，以因應明天面對南非隊的比賽。

A組預賽今天在台北大巨蛋開打，中華隊賽前獲得一致看好戰力為分組最優，普遍看好將以分組第一前進明年的正賽，球迷對於25日的分組第二、第三之爭購票興趣缺缺，首戰戰情卻大爆冷門。

世界排名第2的中華隊碰上世界排名第24的西班牙，中華隊投手群上演連環爆，陳宇宏先發1局失2分，呂詠臻2局失2分，伍祐城、呂彥青、陳柏豪登板也都失血，尤其第5局讓西班牙打了10人次、攻下6分，讓戰局陷入萬劫不復。

曾豪駒指出，先前觀察西班牙，就有注意到他們攻擊掌握性很好，今天打起來也是在掌握有效球上把握性很高，「很多球都是在我們球數領先時被打出長打，投捕之間要再討論一下，可能配球思維要做一些改變。」對於投球計時的影響，他則認為已經模擬5、6場比賽，應該不是太大問題。

此役亮點為林維恩中繼1局演出3K，曾豪駒也稱讚：「非常突出，就我看到，他有他的能力，以第一次站上國際舞台有這樣的表現很難得，未來可以期待，也希望接下來兩場比賽可以繼續借用他的戰力。」

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