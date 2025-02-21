聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／扛止敗任務 沙子宸：要把喊聲化為助力
中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰以5：12慘敗給西班牙隊，明天尋求首勝，對上南非隊交給沙子宸先發，提前體驗到大巨蛋超過3萬5千人喊聲的沙子宸，希望能將這股聲音化為自己的力量。
雖然徐若熙身體不舒服在觀察中，不過沙子宸原本就是教練團鎖定的此戰先發人選，他也透露，農曆年前就收到這個任務，「自己就加強牛棚練投的顆數、強度，往5局、65顆去走。」
今天中華隊首戰輸球，沙子宸要扛起贏球任務，他表示，心情上會再重新整理一次，「明天正式上場，就做平常一樣的事，想要把休賽季做的改變，在場上展現出來。」而隊長陳傑憲也跟隊員們精神喊話，沙子宸表示：「我們還是互相鼓勵，為後面比賽繼續加油。」
經典賽資格賽採取較嚴格的投球計時限制，不過對效力運動家隊的沙子宸來說不是太大問題，今天也感受到大巨蛋球迷聲浪，「氣勢、張力非常不同，希望明天可以把球迷喊聲化為助力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言