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經典賽／曾總證實徐若熙有不適但不嚴重 沙子宸先發戰南非

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經典賽／扛止敗任務 沙子宸：要把喊聲化為助力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊對上南非隊交給沙子宸先發。 記者許正宏／攝影
中華隊對上南非隊交給沙子宸先發。 記者許正宏／攝影

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰以5：12慘敗給西班牙隊，明天尋求首勝，對上南非隊交給沙子宸先發，提前體驗到大巨蛋超過3萬5千人喊聲的沙子宸，希望能將這股聲音化為自己的力量。

雖然徐若熙身體不舒服在觀察中，不過沙子宸原本就是教練團鎖定的此戰先發人選，他也透露，農曆年前就收到這個任務，「自己就加強牛棚練投的顆數、強度，往5局、65顆去走。」

中華隊對上南非隊交給沙子宸先發。 記者許正宏／攝影
中華隊對上南非隊交給沙子宸先發。 記者許正宏／攝影

今天中華隊首戰輸球，沙子宸要扛起贏球任務，他表示，心情上會再重新整理一次，「明天正式上場，就做平常一樣的事，想要把休賽季做的改變，在場上展現出來。」而隊長陳傑憲也跟隊員們精神喊話，沙子宸表示：「我們還是互相鼓勵，為後面比賽繼續加油。」

經典賽資格賽採取較嚴格的投球計時限制，不過對效力運動家隊的沙子宸來說不是太大問題，今天也感受到大巨蛋球迷聲浪，「氣勢、張力非常不同，希望明天可以把球迷喊聲化為助力。」

WBC中華隊 經典賽

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