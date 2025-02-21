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經典賽／我有強烈的預感…西班牙教練：我們會晉級！
西班牙隊在世界棒球經典賽資格賽首戰大爆冷門，以12：5擊敗中華隊，總教練普拉達（Nelson Prada）賽後透露，這次參加比賽有個很強的預感，就是西班牙將會取得晉級資格。
西班牙在熱身賽就展現不俗火力，今天進入正式比賽後繼續開火，爆打15支安打，猛攻12分，中華隊共消耗9名投手才完成這場比賽。
今天以強悍的火力擊潰中華隊，普拉達賽後仍讚中華隊是可敬的對手，「他們贏了十二強、是世界冠軍，所以我們知道我們面對的是一支很強的隊伍。所以我們用很謙虛的態度來面對台灣。」他也強調，面對另外兩隊，也會一樣抱持對贏球的期待，「我告訴我的選手們，我們要尊重每一支我們面對的球隊。」
西班牙提早來台備戰，發揮成效，普拉達表示由於選手來自各地冬季聯盟，也有人在歐洲比賽，從8月後就沒有出賽，「所以我們覺得有必要提早來台準備，因為這是一個對各國來講都非常重要的比賽。」
普拉達表示，來到資格賽時，就一個很強的預感，「就是我們今年將會成功的取得資格。」西班牙過去不曾闖進正賽，普拉達說，選手有強烈想贏的渴望，在過去20幾天裡緊密相處在一起，團隊就像家庭一樣強壯、融為一體。
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