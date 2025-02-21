經典賽／曾總證實徐若熙有不適但不嚴重 沙子宸先發戰南非

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰以5：12慘敗給西班牙隊，總教練曾豪駒表示，結果已經出來，就是去接受，面對接下來的比賽，明天對南非隊一戰將推出沙子宸先發。曾豪駒賽後也證實，徐若熙身體確實有不適，但不嚴重，會在對的時機上場。

徐若熙原被預期為中華隊王牌投手，認為他扛起首戰機率高，最終由陳宇宏先發面對西班牙，今天投1局失2分退場，後續投手也接連失血，造成戰局一發不可收拾。

被問到今天投手調度是否與原先預期相同，曾豪駒表示，一開始就是設定陳宇宏，但第一局失分後，希望後續投手可以把狀況穩定下來，「中間有環節出錯，調度上就會有點不同。」他也強調，「雖然這場結果不好，我們也希望明天繼續調整，選手可以拿出全力展現自己。」

曾豪駒賽後也被問到徐若熙的狀況，他表示，「身體上確實有點不舒服，還在觀察，不是那麼嚴重，他會準備好，也會在對的時機出來。」中華隊明天尋求面對南非拿下勝場，推出沙子宸先發。