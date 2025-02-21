經典賽／大巨蛋慘案…中華隊輸西班牙7分寫難堪紀錄 球迷落淚提前離場

台北大巨蛋啟用後經歷亞錦賽、世界12強棒球賽等國際賽事，中華隊今晚在經典賽資格賽吞下苦痛果實，以5：12輸給西班牙隊，締造隊史在大巨蛋最大分差落敗紀錄，現場35325名球迷中甚至有人淚灑球場，8局打完就有球迷陸續離場。

2023年亞錦賽中華隊在台北大巨蛋的戰績是2勝2敗，輸的兩場都是0：1敗給日本隊；去年12強在台灣舉行的分組預賽，中華隊在大巨蛋更是以4勝1敗之姿前進東京，其中僅以1：3敗給日本隊，今晚留下難堪紀錄，也是國際賽5度交手西班牙來首次輸球。

中華隊前兩任投手都掉分，先發的下勾投手陳宇宏控球不穩，2出局後被鎖定敲出2支安打，丟掉2分；第2局接手的呂詠臻投到3局上1出局後，被連敲3支安打，艾斯特拉達（Rusber Estrada）的安打造成2分重傷害。

安靜的台北大巨蛋在3局下一度甦醒，中華隊由陳重羽先靠失誤上壘，1出局後「國防部長」張育成一棒把球掃到左外野全壘打牆外，2分砲瞬間拉近分差，也一掃前兩局攻佔得點圈卻都無功而返的低迷氣氛。

世界棒球經典賽（WBC）的資格賽今天在台北大巨蛋正式開打，中華隊首戰迎戰西班牙隊，3局下張育成擊出2分全壘打，將比分追至2:4。記者許正宏／攝影

張育成這一球鎖定雷法的89.6哩速球，擊球初速106.2哩（約170公里）、飛行距離399呎，也是生涯在經典賽及資格賽累積的第3轟，持續堆高自己保持的中華隊經典賽最多轟紀錄，而累積打點也來到10分，逼近陳鏞基的14分打點紀錄。

4局上登板的林維恩雖被敲出1支安打，但以3次三振解決另外3位打者，最快球速更來到152公里，讓球迷看得血脈沸騰，然而這也是中華隊最後火花。

5局上伍祐城登板後被敲3支安打加上1次保送，沒有解決人就退場，後續登板的呂彥青抓到2出局後也出現1次保送、2次觸身，直到陳柏豪登板才再被敲安打後抓到第3個出局數，但此局已經丟掉6分。

陳傑憲此戰表現有２支安打。 記者許正宏／攝影

6局上利諾（Gabriel Lino）的一發2分砲棒打陳柏豪，更將中華隊打進谷底，分數來到10分差，然而7局下在陳傑憲開局敲出二壘打並靠暴投上三壘後，吳念庭把握機會適時安打敲回1分，避免在7局打完就被提前結束比賽。

9局下王博玄也以二壘打送回1分打點，藉此站上三壘的林子偉則靠暴投跑回第2分，但攻勢也到此為止。

中華隊上一次在2012年經典賽資格賽是以3連勝拿下門票，其中2場扣倒對手，而中華隊過去在經典賽曾兩度被對手扣倒，分別是2013年經典賽14：0敗給古巴隊（7局）、2006年經典賽3：14輸給日本隊（7局），2023年則是首戰一度落後10分，但最終以5：12輸給巴拿馬。