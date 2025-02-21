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經典賽／35325人見證！台北大巨蛋超大幅度破資格賽票房紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
今天的首日賽事共湧入3萬5325人進場，打破賽史票房紀錄。 記者許正宏／攝影
今天的首日賽事共湧入3萬5325人進場，打破賽史票房紀錄。 記者許正宏／攝影

世界棒球經典賽資格賽首度在巨蛋球場舉辦，台北大巨蛋打造史上最高規格資格賽，今天的首日賽事共湧入3萬5325人進場，打破賽史票房紀錄。

過去3屆資格賽共有7座球場作為比賽場地，清一色室外球場，票房前兩名都來2017年墨西B'Air球場，地主墨西哥與尼加拉瓜之戰湧入1萬6521人，對捷克之戰吸引1萬4711人，第三名則來自2013年巴拿馬羅德卡魯國家體育場，巴拿馬與巴西之戰共1萬3728人進場。

本屆A組賽事從21日進行到25日，前三天都是一日票，一張券可以看兩場賽事，首日3萬5325人進場，相挺中華隊。

陳傑憲7局下跑回分數。記者許正宏／攝影
陳傑憲7局下跑回分數。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 經典賽

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