經典賽／中信銀行邀400小將進場 為中華隊賣力應援

力邀基層球員觀賽，偕同球迷見證經典。中國信託商業銀行獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋開打，由中華隊迎戰西班牙隊，滿場熱情球迷成為中華隊最強後盾，力挺中華隊爭取2026年經典賽正式賽晉級門票。

為了讓棒球基層選手觀摩高強度國際賽事，中國信託銀行特別爭取400席台北大巨蛋座位，邀請2024年U12、U15、U18中華隊成員與其所屬學校隊友，以及於中信盃黑豹旗賽事中表現優異的球隊共襄盛舉，齊力為中華隊大學長應援助陣。

中國信託為台灣首家支持五級棒球運動發展的企業，中信兄弟棒球隊四年三度奪下中華職棒大聯盟年度總冠軍，本屆經典賽資格賽共6名中信兄弟教練及球員入選中華隊，包含教練王建民、彭政閔、陳江和以及球員呂彥青、高宇杰、宋晟睿。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒指出，去年中華隊為台灣抱回世界12強棒球錦標賽冠軍，不是運氣也不是奇蹟，而是多年來的累積，從基層棒球一路到成棒、職棒，大家共同努力的結果，棒球已經成為台灣文化重要一環。

獲邀至台北大巨蛋觀戰的400位基層棒球隊選手們難掩興奮，高雄市中山高中球員蘇唯得表示，第一次來大巨蛋很興奮，搭了五個小時的火車，就為了目睹球星風采，很高興因獲得中信盃黑豹旗潛力獎而受邀前來觀賽。

台東縣卑南國中棒球隊則由校長陳文靜率隊，今天下午搭乘自強號北上，看完球後再搭凌晨12點12分的跨夜火車回台東，就是為了熱血力挺中華隊，一睹球星風采。

去年亞洲盃U12中華隊小將周震泉表示，很開心這次親眼看到大學長現場打球，希望未來有機會跟他們一樣站在大巨蛋球場；台北市福林國小棒球隊畢業的簡舶丞則說，來大巨蛋看球可以學習中華隊學長的優點，期待看到中華隊打出全壘打。

2024年是台灣棒球大放異彩的一年，不僅贏得U12、U18亞洲盃冠軍，更一舉奪得締造台灣棒壇歷史紀錄的世界12強棒球錦標賽冠軍，帶給全台灣人難忘回憶。

為再度集結全台球迷熱血應援力量，中國信託特別推出「Home Run Taiwan 2025年WBC資格賽凝聚篇」影片，藉由基層棒球員辛苦訓練的身影，展現台灣人越不被看好則越不服輸的精神，只為在世界舞台證明自己。