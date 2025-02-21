經典賽／中信銀行邀400小將進場 為中華隊賣力應援
力邀基層球員觀賽，偕同球迷見證經典。中國信託商業銀行獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋開打，由中華隊迎戰西班牙隊，滿場熱情球迷成為中華隊最強後盾，力挺中華隊爭取2026年經典賽正式賽晉級門票。
為了讓棒球基層選手觀摩高強度國際賽事，中國信託銀行特別爭取400席台北大巨蛋座位，邀請2024年U12、U15、U18中華隊成員與其所屬學校隊友，以及於中信盃黑豹旗賽事中表現優異的球隊共襄盛舉，齊力為中華隊大學長應援助陣。
中國信託為台灣首家支持五級棒球運動發展的企業，中信兄弟棒球隊四年三度奪下中華職棒大聯盟年度總冠軍，本屆經典賽資格賽共6名中信兄弟教練及球員入選中華隊，包含教練王建民、彭政閔、陳江和以及球員呂彥青、高宇杰、宋晟睿。
中華民國棒球協會理事長辜仲諒指出，去年中華隊為台灣抱回世界12強棒球錦標賽冠軍，不是運氣也不是奇蹟，而是多年來的累積，從基層棒球一路到成棒、職棒，大家共同努力的結果，棒球已經成為台灣文化重要一環。
獲邀至台北大巨蛋觀戰的400位基層棒球隊選手們難掩興奮，高雄市中山高中球員蘇唯得表示，第一次來大巨蛋很興奮，搭了五個小時的火車，就為了目睹球星風采，很高興因獲得中信盃黑豹旗潛力獎而受邀前來觀賽。
台東縣卑南國中棒球隊則由校長陳文靜率隊，今天下午搭乘自強號北上，看完球後再搭凌晨12點12分的跨夜火車回台東，就是為了熱血力挺中華隊，一睹球星風采。
去年亞洲盃U12中華隊小將周震泉表示，很開心這次親眼看到大學長現場打球，希望未來有機會跟他們一樣站在大巨蛋球場；台北市福林國小棒球隊畢業的簡舶丞則說，來大巨蛋看球可以學習中華隊學長的優點，期待看到中華隊打出全壘打。
2024年是台灣棒球大放異彩的一年，不僅贏得U12、U18亞洲盃冠軍，更一舉奪得締造台灣棒壇歷史紀錄的世界12強棒球錦標賽冠軍，帶給全台灣人難忘回憶。
為再度集結全台球迷熱血應援力量，中國信託特別推出「Home Run Taiwan 2025年WBC資格賽凝聚篇」影片，藉由基層棒球員辛苦訓練的身影，展現台灣人越不被看好則越不服輸的精神，只為在世界舞台證明自己。
即日起至2月25日止，前往中國信託Home Run Taiwan臉書粉絲團及Instagram帳號，在活動影片貼文下方留言寫下對本屆經典賽資格賽所支持的球員及祝福，即有機會獲得限量經典賽資格賽球衣與官方紀念商品。
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