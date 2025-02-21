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經典賽／悲慘第5局…伍祐城0.0局、呂彥青四死球連發 西班牙灌6分大局

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
伍祐城。記者許正宏／攝影
伍祐城。記者許正宏／攝影

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰遭遇險境，台鋼雄鷹隊伍祐城面對4位打者沒抓到出局數，留下0.0局失4分，接手的呂彥青也是觸身球、四壞球保送連發，西班牙第5局攻下6分大局，讓中華隊的落後差距持續崩盤。

中華隊今天推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，僅撐1局被敲3安打、失2分退場，中華隊從落後開局。呂詠臻接手2局被敲4安打、失2分，左投林維恩負責的第4局投出亮點，被敲1安打，但3個出局數都靠三振拿到，最快球速94.7哩（約152公里）。

中華隊上演悲慘第5局，伍祐城面對第3到6棒，被敲2安打、1保送形成滿壘，再被瓦列里歐（Edison Valerio）敲出安打，先失血2分；呂彥青接手先抓到兩個出局數，眼看局勢穩定下來，卻接連出現觸身球、四壞球、觸身球保送，再讓西班牙擠回2分，陳柏豪登板被敲安打再掉2分。

西班牙單局打10人次，攻下6分，擴大10：2領先。

呂彥青。記者許正宏／攝影
呂彥青。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 經典賽

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