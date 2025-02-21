快訊

經典賽Live／4局下陳傑憲得點圈沒敲安 西班牙4：2中華

捲爭議去職！ 台企銀董座劉佩真首發聲明稿130字表清白

經典賽／又是張育成！兩分砲轟炸西班牙 讓台北大巨蛋活過來

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

張育成再度為中華隊在經典賽化身最強「國防部長」，今天在第3局敲出兩分砲，為中華隊追回一半落後，讓一度寂靜的台北大巨蛋又活了過來。

張育成2023年在世界棒球經典賽一戰封神，這回在經典賽資格賽再度披上國家隊戰袍，今天中華隊首戰面對西班牙隊，前兩任投手陳宇宏、呂詠臻接連被安打串連，中華隊先處於0：4落後。

中華隊前兩局都攻佔得點圈卻差臨門一腳，第3局陳重羽擔任首位打者靠失誤上壘，陳傑憲打向二壘的平飛球直接進手套，張育成一棒以左外野兩分砲讓吶喊聲再度響徹大巨蛋。

張育成今天首打席連續4顆壞球獲得保送，第二打席又是兩顆壞球開局，西班牙先發投手雷法面對張育成第一顆投進好球帶的球，就被他狠狠咬中。

張育成敲出兩分砲。記者許正宏／攝影
張育成敲出兩分砲。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽Live／3局下「國防部長」張育成開轟 西班牙4：2中華

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

經典賽／中華隊四棒誰來扛？吳念庭挑戰史上首對四番父子檔

經典賽／王威晨後繼無人 中華隊三壘手只能倚賴工具人

相關新聞

經典賽Live／4局下陳傑憲得點圈沒敲安 西班牙4：2中華

【賽前報導】 世界棒球經典賽資格賽今天開打，中華隊首戰對上西班牙隊推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，中心棒次集結隊長陳傑憲、「國防部長」張育成、「得點圈之鬼」吳念庭，要對上熟面孔、前樂天桃猿隊洋投雷

經典賽／又是張育成！兩分砲轟炸西班牙 讓台北大巨蛋活過來

張育成再度為中華隊在經典賽化身最強「國防部長」，今天在第3局敲出兩分砲，為中華隊追回一半落後，讓一度寂靜的台北大巨蛋又活...

經典賽／陳宇宏1局失2分閃退 中華隊落後局面打起

中華隊爭取2026年世界棒球經典賽正賽門票，今天展開資格賽考驗，首戰對手西班牙隊在一開賽就對地主隊施壓，3安打攻下2分，...

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

中華隊今天在經典賽資格賽踏出征戰腳步，首戰面對西班牙隊，先發打線排出有不少亮點，陳重羽擔任第二棒、指定打擊，賽前聽到自己...

經典賽／首戰牛棚全待命 高志綱提點投球計時關鍵心態

經典賽資格賽今天開打，中華隊推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，對抗中南美洲球員居多的西班牙隊，首席教練高志綱指出，這一場牛棚...

經典賽／陳柏毓感受氛圍感往上拉 資格賽目標明確全力以赴

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天開打，旅美23歲投手陳柏毓被設定是先發人選，陳柏毓自評調整狀況不錯，也提到從官方練球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。