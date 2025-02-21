經典賽／又是張育成！兩分砲轟炸西班牙 讓台北大巨蛋活過來
張育成再度為中華隊在經典賽化身最強「國防部長」，今天在第3局敲出兩分砲，為中華隊追回一半落後，讓一度寂靜的台北大巨蛋又活了過來。
張育成2023年在世界棒球經典賽一戰封神，這回在經典賽資格賽再度披上國家隊戰袍，今天中華隊首戰面對西班牙隊，前兩任投手陳宇宏、呂詠臻接連被安打串連，中華隊先處於0：4落後。
中華隊前兩局都攻佔得點圈卻差臨門一腳，第3局陳重羽擔任首位打者靠失誤上壘，陳傑憲打向二壘的平飛球直接進手套，張育成一棒以左外野兩分砲讓吶喊聲再度響徹大巨蛋。
張育成今天首打席連續4顆壞球獲得保送，第二打席又是兩顆壞球開局，西班牙先發投手雷法面對張育成第一顆投進好球帶的球，就被他狠狠咬中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言