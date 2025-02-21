經典賽／又是張育成！兩分砲轟炸西班牙 讓台北大巨蛋活過來

張育成再度為中華隊在經典賽化身最強「國防部長」，今天在第3局敲出兩分砲，為中華隊追回一半落後，讓一度寂靜的台北大巨蛋又活了過來。

張育成2023年在世界棒球經典賽一戰封神，這回在經典賽資格賽再度披上國家隊戰袍，今天中華隊首戰面對西班牙隊，前兩任投手陳宇宏、呂詠臻接連被安打串連，中華隊先處於0：4落後。

中華隊前兩局都攻佔得點圈卻差臨門一腳，第3局陳重羽擔任首位打者靠失誤上壘，陳傑憲打向二壘的平飛球直接進手套，張育成一棒以左外野兩分砲讓吶喊聲再度響徹大巨蛋。

張育成今天首打席連續4顆壞球獲得保送，第二打席又是兩顆壞球開局，西班牙先發投手雷法面對張育成第一顆投進好球帶的球，就被他狠狠咬中。