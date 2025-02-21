經典賽／陳宇宏1局失2分閃退 中華隊落後局面打起

中華隊爭取2026年世界棒球經典賽正賽門票，今天展開資格賽考驗，首戰對手西班牙隊在一開賽就對地主隊施壓，3安打攻下2分，成為先破鴨蛋的一方，陳宇宏先發只撐1局失2分退場，中華隊從落後局面打起。

中華隊由「台鋼潛水艇」陳宇宏擔任先發投手，從36人集訓名單之外殺進正選名單，扛下首戰先發被視為奇兵，而總教練曾豪駒表示，他就是中華隊目前近況最好的投手，相信他已經準備好了。

西班牙1局上就帶給中華隊極大壓力，陳宇宏一出局後被接連狙擊，貝爾崔（Engel Beltre）先敲安打，恩卡納西昂（Wander Encarnacion）打向右外野，右外野手王博玄漏了一下及時傳二壘抓到前位跑者，但後續危機未解，後續烏茲塔利茲（Jesus Ustariz）二壘打、艾斯特拉達（Rusber Estrada）一壘打各帶有1分打點。

中華隊1局下的攻勢無功而返，林佳緯的準安打球被西班牙二壘手美技撲下，後續陳傑憲二壘打、張育成保送，吳念庭無法補上關鍵一擊，中華隊第2局換上呂詠臻接替投球。