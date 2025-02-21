經典賽／沙子宸備戰先發任務 狀況接近100%

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊先發人選之一、美國職棒奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）投手沙子宸今天說，目前狀況接近100%，繃緊神經備戰，希望展現出最好一面。

WBCQ點燃戰火，台灣隊晚間在台北大巨蛋首戰交手西班牙隊，之後對上南非隊與尼加拉瓜隊。台灣隊教練團設定先發人選包括沙子宸，明天、23日都有機會登板。

沙子宸表示，目前準備都很順利，接著就是面對比賽，展現出最好一面。他休賽季練了很多不同的東西、嘗試改變，可銜接後面球季。

沙子宸談及先發任務時希望可節奏流暢，不追求個人成績，「教練給我哪一場，就盡量把那一場控制住。」外界雖評估南非隊實力較弱，但沙子宸說，不看扁任何隊，每隊都要盡全力，教練有叮嚀上場每顆球都當最後1顆球丟，繃緊神經備戰。

他說，這幾天大家都有情蒐，尼加拉瓜隊打擊形態有點像拉丁美洲風格，如果出現失投球就易被敲長打或全壘打；南非隊打者腳程快，「感覺會做一些偷點戰術」，這要注意一下。

未曾在室內巨蛋球場投球的沙子宸表示，整個視野會有差，但「告訴自己站上去（投手丘）我就是最好的」，他也很期待。