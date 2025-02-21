經典賽／陳柏毓感受氛圍感往上拉 資格賽目標明確全力以赴

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天開打，旅美23歲投手陳柏毓被設定是先發人選，陳柏毓自評調整狀況不錯，也提到從官方練球日開始「氛圍感往上拉」，目標明確、全力以赴。

經典賽資格賽今天開打，台灣首戰迎戰西班牙派出本土下勾投手陳宇宏先發，明後天依序與南非、尼加拉瓜交手，今天午場比賽尼加拉瓜延長賽第10局以2比1擊敗南非。

陳柏毓賽前受訪表示，沒有特別看午場的比賽，中午主要都在看西班牙隊的情蒐資料，但先前情蒐針對3隊其實都有把要注意的重點抓出來。

被問起看完情蒐資料有沒有和印象比較不同的地方，陳柏毓表示，大家都是派出最好的陣容來搶門票，最重要的還是臨場反應。

陳柏毓5日就投入台灣隊集訓，他表示目前調整狀況不錯，也笑說學長們本來感覺都很輕鬆，但昨天官方練球日開始，「氛圍感馬上拉上來」。

陳柏毓透露，賽前教練團有精神喊話，鼓勵大家目標明確、不要綁手綁腳、全力以赴，隊長陳傑憲也有鼓勵年輕球員衝一點，學長會在後面幫他們，希望大家不要有後顧之憂。