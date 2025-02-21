經典賽／首戰牛棚全待命 高志綱提點投球計時關鍵心態

經典賽資格賽今天開打，中華隊推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，對抗中南美洲球員居多的西班牙隊，首席教練高志綱指出，這一場牛棚投手也都已經準備好，先搶下分數會是關鍵。

今天對上西班牙隊之戰，外界原本預期是徐若熙先發，高志綱指出，陳宇宏在模擬賽的表現出色，控球表現穩定，也能夠避免四壞球堆積壘包的狀況出現，不過後援投手也都全員待命，「除了已經準備好的，剩下投手也都要準備。」

經典賽資格賽四支隊伍交手，高志綱也指出，每一場都很關鍵，「打線如果能夠先得分，對投捕來說壓力比較小，能夠放心對付打者，這是我們希望看到的局面。」

今日午場比賽由尼加拉瓜隊以2：1險勝南非隊，高志綱也觀察明天對手南非打得非常不錯，先發投手迪倫曾效力富邦悍將隊，高志綱開玩笑說：「旅台就是強。」隨後也認真分析，這代表棒球沒有絕對輸贏，「不是大家以為的輕鬆，看情蒐資料，其他球隊都有一定水準。」

這次經典賽資格賽的投球計時相較中職秒數更短，高志綱認為經過練習、模擬賽，球員適應上沒有太大問題，也提醒球員，「不要為了秒數影響節奏，真的沒辦法就被記壞球、好球沒關係，正式比賽要自己舒服的感覺去走，為了顧時間，壞球連發反而不好。」