經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

中華隊今天在經典賽資格賽踏出征戰腳步，首戰面對西班牙隊，先發打線排出有不少亮點，陳重羽擔任第二棒、指定打擊，賽前聽到自己的棒次並沒有嚇到，他笑說：「因為你們一直報什麼打擊率多少，一直舒服我。」

西班牙推出過去樂天桃猿隊洋投雷法先發，陳重羽對戰7打數敲出5安打、包括1支全壘打，打擊率0.714，堪稱見一次打一次，今天也在中華隊先發打線被交付重任。

陳重羽直言，打擊率不是太大重點，那是過往成績，而且是好幾年前的事情了，「腦袋中對他還是有一些印象，他的球種、動作，但已經過了三、四年，型態不知道有沒有變，但情蒐看起來是沒有太大改變，上去就是看大家臨場反應。」

陳重羽。記者許正宏／攝影

其他隊友也有向他請教攻略雷法的秘訣，陳重羽也說：「有把自己看到的東西、對戰取得的資訊跟他們講，希望對他們有幫助。」他也提到，由於投球限制，不可能對戰到3、4輪，可能只有1、2次機會，「那就是50-50，大家都有一半勝率，希望大家可以好好掌握。」

罕見擔任DH出賽，被問到球迷熱議他在獅隊都很少打DH，卻在中華隊扛DH，陳重羽露出無害的柴柴表情，「我沒有看欸～盡量讓自己保持平靜面對比賽。」今天前三棒獅隊連線，他笑說：「有和佳緯說，放輕鬆打，因為我們後面還有傑憲。」