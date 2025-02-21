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經典賽／中華隊若晉級 有機會抽美國或日本來回機票去看球

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國父紀念館5號出口的中華隊看板。圖／台北捷運公司提供
國父紀念館5號出口的中華隊看板。圖／台北捷運公司提供

2026年第六屆世界棒球經典賽資格賽今天在台北大巨蛋開打，北市府及周遭商圈看準熱潮，推出系列活動，商業處趁勢推出，憑門票登錄，就有機會抽中美國、日本來回機票。另外，北捷與日本人氣貼圖角色「反應過激的貓」聯名免費貼圖及快閃店。東區商圈評估，人潮勢必會再增一成。

商業處表示，搭上這波棒球熱潮，祭出「大巨蛋Home Run遊台北」活動，只要登錄球賽門票，即可領取限量300元折價券，包含2張「100元商圈券」及1張「100元夜市券」，使用完折抵券還有機會獲得球員簽名球，使用期限到114年3月20日。

同時，北市府加碼抽雙人來回機票，與中華隊一起前進小組賽，不論小組賽是在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓或邁阿密，中華隊在哪，北市府就把球迷送到哪。

另外，北捷表示，與「反應過激的貓」攜手經典賽事，在捷運中山站、忠孝復興及南京復興的捷運商品館販售聯名小物，同時推出限時免費聯名貼圖下載，即可使用90天的可愛貼圖。

北捷與日本人氣貼圖角色「反應過激的貓」推出系列商品及聯名免費貼圖。圖／台北捷運公司提供
北捷與日本人氣貼圖角色「反應過激的貓」推出系列商品及聯名免費貼圖。圖／台北捷運公司提供

北捷也公告「捷運創意諧音梗」活動，只要留言愈有創意，小編就有機會看中，獲得「台北捷運x反應過激的貓」聯名商品，包含調味罐、車票夾、明信片。

北捷也會與體育局合作，在國父紀念館站出口5連通道張貼「夠資格Go Qualify」及「CT Amaze」啦啦隊巨型應援海報，提前炒熱球賽氣氛，歡迎球迷搭乘捷運前往大巨蛋為球員加油。

東區商圈、光武里長韓修和也說，店家看準這波賽事熱，加上市府推出的賽事相關活動延長，人潮及業績勢必會上增一成。

WBC中華隊 經典賽

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