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經典賽／南非「藏球」技沒特別練 讚中華隊攻擊大膽

中央社／ 台北21日電
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）開打，南非延長賽10局以1比2吞敗。 中央社
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）開打，南非延長賽10局以1比2吞敗。 中央社

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）開打，南非延長賽10局以1比2吞敗，但總教練艾道尼斯迫不及待下場比賽到來，並點出中華隊攻擊大膽，至於7局「藏球」抓出局數，沒特別練習。

南非隊資格賽首戰今天與尼加拉瓜交手，一度處於領先局面，7局下被追平，延長賽10局上沒有得分，10局下被尼加拉瓜敲出再見安吞敗。

7局下南非「藏球」技，三壘手沒將球回傳給投手，騙到尼加拉瓜跑者，三壘手觸殺離壘跑者、成功瓦解對方攻勢。南非隊總教練艾道尼斯（NeilAdonis）賽後接受媒體聯訪表示，沒有特別練習，三壘手沒有回傳，當下就知道有機會可以抓到跑者。

鏖戰至延長賽吞敗雖然可惜，但艾道尼斯表示，選手情緒很興奮，有信心在場上拿出最好表現，也迫不及待下一場比賽來臨。

對於延長賽10局上沒有採犧牲短打戰術，艾道尼斯認為，在那個局面下有很多不同戰術可以運用，不是只有觸擊，也稱讚尼加拉瓜守備員反應很好。

南非明天晚場將與中華隊交手，艾道尼斯稱讚中華隊是很好的球隊，但沒特別點名特定球員，提到中華隊隊打者進攻大膽，也希望南非選手場上把最好表現拿出來。

南非今天先發投手昂司沃斯（Dylan Unsworth）（中職登錄名迪倫）曾效力富邦悍將隊，今天先發投4.1局無失分、無關勝敗。昂司沃斯表示，很開心可以再回到台灣出賽，也是首度在室內球場投球。

昂司沃斯沒多談個人表現，認為沒人能想過南非可以與尼加拉瓜打成這樣，對團隊的表現感到驕傲。至於投手計時器規定，昂司沃斯曾有經驗、不會陌生，但透露陣中有些投手可能沒有太多經驗和練習機會，晚上會再開會討論、分享經驗。

被問起明天與中華隊交手，是否先提醒隊友中華隊打者需要注意的地方，昂司沃斯表示，南非隊提早來台備戰時，與中華隊球隊打練習賽，當時就和隊友分享過中華隊打者的打擊型態。

WBC中華隊 經典賽

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