經典賽／推陳宇宏驚訝嗎？曾總：他準備好了

中華隊在經典賽資格賽首戰推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，外界視其為「奇兵」，總教練曾豪駒認為他本人或許會驚訝，但一定準備好了。

陳宇宏不在36人集訓名單中，但以支援投手方式在交流賽投出2.1局僅被敲1支安打、無失分的演出，讓他進入最終名單。

曾總今天解釋，讓陳宇宏先發就是考慮近況，他的下勾特性能夠應對中南美洲類型球員，「看他先投去發揮，後面接棒的投手也堅持下去。」

何時告知陳宇宏這項消息？曾總透露前幾天已經告知，「準備好了，或許會驚訝，但能力沒問題。」

關於第一場比賽，曾總提醒球員們要享受比賽，「專注做好想做的，不用一定要做什麼。」

明天對手南非隊今天以1：2敗給多尼加拉瓜隊，曾豪駒指出，有注意到他們使用藏球招式，也提醒選手注意，「專注做好自己，外界評估誰強誰弱，強的是自己。」