經典賽／資格賽為中華隊加油！ 臺南觀賽地瓜球免費送

2025WBCQ世界棒球經典賽資格賽於21日晚上七時開打，此次迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜勢在必得，臺南市政府體育局21、22、23連續三天於市立棒球場、南瀛綠都心公園現場直播賽事，邀請熱血球迷一起為臺灣隊挺進明年經典賽加油打氣。

臺南市長黃偉哲表示，棒球是臺灣的驕傲，第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽為「4取2」晉級明年經典賽正賽，臺灣隊去年在世界棒球12強賽榮耀封王，此次延續冠軍氣勢，在臺灣主場比賽，全國球迷同心凝聚，迎接臺灣隊成功取得晉級門票。

體育局表示，感謝臺南在地餐飲品牌-台灣番薯丸提供市立棒球場三場轉播場次免費地瓜球兌換券3,000份，並加碼提供限量應援毛巾送給現場的幸運兒，歡迎臺南球迷2月21日至23日萬人共同見證經典時刻！

體育局提醒，臺南市立棒球場下午5點開放民眾於一壘區進場，現場發放單場次1,000份地瓜球兌換券，送完為止，請民眾及早入場。

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