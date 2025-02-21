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經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

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經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊對西班牙先發打線出爐！ 記者許正宏／攝
中華隊對西班牙先發打線出爐！ 記者許正宏／攝

世界棒球經典賽資格賽今天開打，中華隊首戰對上西班牙隊推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，中心棒次集結隊長陳傑憲、「國防部長」張育成、「得點圈之鬼」吳念庭，要對上熟面孔、前樂天桃猿隊洋投雷法（Elian Leyva）。

陳宇宏不在36人集訓名單中，但以支援投手方式在交流賽投出2.1局僅被敲1支安打、無失分的演出，讓他成功進入最終名單，他的下勾特性能夠應對中南美洲類型球員，也是西班牙隊球員型態。

陳重羽擔任指定打擊對雷法掌握度高，今天先發第二棒打DH。 聯合報系資料照
陳重羽擔任指定打擊對雷法掌握度高，今天先發第二棒打DH。 聯合報系資料照

雷法曾在2023年效力樂天桃猿隊，當時猿隊總教練正是中華隊教頭曾豪駒，而中華隊陣中陳傑憲、陳重羽、蔣少宏都有對戰經驗，該年經典賽雷法也曾代表古巴隊對中華隊先發，2.1局無失分拿下勝投。

兩位捕手都排上先發，陳重羽擔任指定打擊，總教練曾豪駒指出，考量到對戰，重羽對雷法掌握高，「希望前面就衝出去。」

經典賽資格賽中華隊先發打線：

1棒 林佳緯，左外野

2棒 陳重羽，指定打擊

3棒 陳傑憲，中外野

4棒 張育成，游擊

5棒 吳念庭，一壘

6棒 高宇杰，捕手

7棒 林子偉，二壘

8棒 王博玄，右外野

9棒 李宗賢，三壘

先發投手：陳宇宏

WBC中華隊 經典賽

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