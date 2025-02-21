經典賽／不點名任何中華隊選手 南非教頭：就是拿出最好表現

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聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
南非隊總教練艾道尼斯（Neil Adonis）。圖／中華棒協提供
南非隊總教練艾道尼斯（Neil Adonis）。圖／中華棒協提供

賽前被預期是A組最弱的南非隊，靠業餘班底，今天力戰到延長10局才以1：2不敵尼加拉瓜隊，總教練艾道尼斯（Neil Adonis）表示，全隊充滿信心，期待下一場與中華隊的交手。

南非、尼加拉瓜之戰為A組點燃戰火，南非在5局上首開紀錄取得1：0領先，尼加拉瓜則在7局下追平，釀酒人隊3A游擊手札馬拉（Freddy Zamora）在二壘有人敲出安打建功，並靠暴投、飛球進占三壘。

焦點畫面出現在南非三壘手菲利普斯（Anthony Phillips）、投手伊拉斯莫斯（Justin Erasmus）錯身時，手套碰了一下，看似將球交給投手，但實際上求仍在三壘手手中，而他在札馬拉離壘時持球觸殺，原先判決札馬拉靠投手犯規跑回超前分，但裁判開會討論後，認定不是投手犯規，這一分被沒收，札馬拉在三壘上出局。

根據大聯盟投手犯規規則6.02(a)(9)所述，投手在未持球狀況下不能踏上投手板，當時伊拉斯莫斯雙腳才剛踏進投手丘紅土區邊緣，並未構成投手犯規。

南非懂玩球，成功上演藏球伎倆，艾道尼斯表示，當時看到三壘手沒有把球傳出去，那時就知道，有機會拿到這個出局數。

面對延長賽突破僵局，南非並未嘗試短打先推進跑者，最終1分未得，艾道尼斯對此認為，當下有很多戰術可以運用，並非只有短打，必須稱讚對手一壘手表現很好，讓南非的出局數出現在三壘。

首戰與尼加拉瓜激戰到最後惜敗，明天就要碰上地主中華隊，艾道尼斯說選手都很興奮、對自己很有信心，面對下一場比賽抱持期待。他也提到，中華隊實力堅強，不想點名任何一選手需要特別警戒，南非該做的事情就是把最好的表現拿出來。

WBC中華隊 經典賽

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