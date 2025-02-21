經典賽／迪倫適應投球計時 下戰對中華隊提醒隊友

南非隊賽前被視為A組最弱勢隊伍，首戰卻打出亮眼表現，面對尼加拉瓜隊一度領先，只不過被拉進延長賽後以1：2惜敗，沒機會拿下勝投的迪倫（Dylan Unsworth）說：「我對團隊滿驕傲的。」

曾在2021年來到中職效力富邦悍將隊的迪倫，今天再次重返台灣投手丘，在台北大巨蛋先發繳出4.1局無失分，被敲2支安打，另有2次三振。

迪倫賽後表示，自己很開心能夠再次回到台灣，但不想太著重在自己今天的表現，「棒球是團隊運動，我對我們團隊滿驕傲的，能夠跟尼加拉瓜隊打出這樣的表現。」第一次在室內球場比賽也覺得很開心，「不管颳風下雨都能夠比賽。」

南非隊首戰落敗後也陷入不利局面，明天晚上將與中華隊交手，迪倫表示，由於球隊有先來台灣進行熱身賽，當時就已經先跟隊友分享台灣打者的特色以及心得。

迪倫投4.1局僅用46球十分節約，而比賽在大聯盟級的投球計時限制下，整體節奏快速，加上延長賽多打的1局，只花了2小時30分完賽，本屆第一個投球超時則計在南非隊投手伊拉斯莫斯（Justin Erasmus）身上。

對於壘上有人18秒、壘上無人15秒的限制，迪倫表示，自已有在投球計時下投球的經驗，但其他隊友沒有，相信今天會再開會討論，後續比賽如何適應。