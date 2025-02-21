快訊

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

林岱樺涉助理費案！賴清德同感驚訝 強調絕不讓政治介入司法

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／迪倫適應投球計時 下戰對中華隊提醒隊友

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth）代表南非隊球衣在經典賽資格賽登板。圖／中華棒協提供
前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth）代表南非隊球衣在經典賽資格賽登板。圖／中華棒協提供

南非隊賽前被視為A組最弱勢隊伍，首戰卻打出亮眼表現，面對尼加拉瓜隊一度領先，只不過被拉進延長賽後以1：2惜敗，沒機會拿下勝投的迪倫（Dylan Unsworth）說：「我對團隊滿驕傲的。」

曾在2021年來到中職效力富邦悍將隊的迪倫，今天再次重返台灣投手丘，在台北大巨蛋先發繳出4.1局無失分，被敲2支安打，另有2次三振。

迪倫賽後表示，自己很開心能夠再次回到台灣，但不想太著重在自己今天的表現，「棒球是團隊運動，我對我們團隊滿驕傲的，能夠跟尼加拉瓜隊打出這樣的表現。」第一次在室內球場比賽也覺得很開心，「不管颳風下雨都能夠比賽。」

南非隊首戰落敗後也陷入不利局面，明天晚上將與中華隊交手，迪倫表示，由於球隊有先來台灣進行熱身賽，當時就已經先跟隊友分享台灣打者的特色以及心得。

迪倫投4.1局僅用46球十分節約，而比賽在大聯盟級的投球計時限制下，整體節奏快速，加上延長賽多打的1局，只花了2小時30分完賽，本屆第一個投球超時則計在南非隊投手伊拉斯莫斯（Justin Erasmus）身上。

對於壘上有人18秒、壘上無人15秒的限制，迪倫表示，自已有在投球計時下投球的經驗，但其他隊友沒有，相信今天會再開會討論，後續比賽如何適應。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／迪倫問天勝投飛…李維拉再見安打 尼加拉瓜搶首勝

經典賽／前悍將洋投迪倫好猛！4.1局封鎖尼加拉瓜

經典賽／中華隊首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

經典賽／新北巿府挺台灣！若全壘打...送運動中心課程買1送1

相關新聞

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

世界棒球經典賽資格賽今天開打，中華隊首戰對上西班牙隊推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，中心棒次集結隊長陳傑憲、「國防部長」張...

經典賽／迪倫問天勝投飛…李維拉再見安打 尼加拉瓜搶首勝

在台北大巨蛋舉行的經典賽資格賽A組第一場就很精彩，南非隊秀了一手藏球絕技，不過前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsw...

經典賽／不點名任何中華隊選手 南非教頭：就是拿出最好表現

賽前被預期是A組最弱的南非隊，靠業餘班底，今天力戰到延長10局才以1：2不敵尼加拉瓜隊，總教練艾道尼斯（Neil Ado...

經典賽／迪倫適應投球計時 下戰對中華隊提醒隊友

南非隊賽前被視為A組最弱勢隊伍，首戰卻打出亮眼表現，面對尼加拉瓜隊一度領先，只不過被拉進延長賽後以1：2惜敗，沒機會拿下...

經典賽／解析資格賽引進三大新規 投球計時捕手也要注意

世界棒球經典賽資格賽今天開打，投手球數限制、禁止一人左等大部分規則與上屆經典賽相同，三大更動接軌大聯盟啟用的新規定，就是...

經典賽／中華隊首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

今天晚上7點，中華隊在世界棒球經典賽（WBC）的資格賽首戰正式開打，將迎戰西班牙隊。台灣運彩開出賭盤賠率，看好中華隊能夠旗開得勝。 根據台灣運彩公布的賭盤數據，在不讓分盤方面，押中華隊贏球的賠率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。