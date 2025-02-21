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經典賽／迪倫問天勝投飛…李維拉再見安打 尼加拉瓜搶首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽開打，尼加拉瓜隊札馬拉（Freddy Zamora）敲回追平分。圖／中華棒球協會提供
經典賽資格賽開打，尼加拉瓜隊札馬拉（Freddy Zamora）敲回追平分。圖／中華棒球協會提供

在台北大巨蛋舉行的經典賽資格賽A組第一場就很精彩，南非隊秀了一手藏球絕技，不過前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth）的勝投也飛了，雙方打到延長賽，尼加拉瓜隊靠著李維拉（Ronald Rivera）的再見安打，以2：1搶下首勝。

曾在2021年來台加入中職的迪倫，今天擔任南非隊先發投手，以46球投了4.1局，被敲2支安打無失分，另有2次三振，雖未滿50球，但因需休息1天才能再登板，代表明天中華隊不會遇到他。

南非前4局遭到尼加拉瓜先發投手梅德安諾（Ronald Medrano）完全壓制，不過5局上一口氣敲出3支安打，開路先鋒恩戈佩（Victor Ngoepe）的穿越安打，敲回本屆賽事的第1分。

前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth）代表南非隊球衣在經典賽資格賽登板。圖／中華棒球協會提供
前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth）代表南非隊球衣在經典賽資格賽登板。圖／中華棒球協會提供

按照經典賽資格賽規定，由於投手有單場最多85球的限制，勝投不需要投滿5局，而是由記錄組認定，在投球時球隊取得領先者，迪倫退場時南非隊以1：0領先，原本有望拿下勝投。

不過7局下戰況峰迴路轉，尼加拉瓜靠著安打、觸擊攻占得點圈，札馬拉（Freddy Zamora）的安打敲回追平分，也讓迪倫勝投飛了；札馬拉隨後靠暴投上二壘、飛球推進上三壘，然而南非三壘手卻與補位的投手配合，假裝將球交出，實際仍藏在手中，觸殺狀況外的札馬拉。

雙方以1：1進入延長賽啟動突破僵局制，二壘有人開局，南非10局上沒攻下分數，10局下尼加拉瓜成功犧牲推進，札馬拉又選到保送，1出局、一三壘有人，李維拉敲出再見安打結束比賽。

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