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經典賽／蔣萬安應援又來了！台灣油條棒打西班牙「吉拿棒」
WBCQ世界棒球經典賽資格賽今晚在台北大巨蛋開打，中華隊對決西班牙，台北市長蔣萬安食物應援登場，今在臉書貼出手拿台灣油條，對上西班牙「吉拿棒」的照片，希望今天兩支強棒來對決，中華隊一定旗開得勝。
市府幕僚指出，因有些網友稱吉拿棒是「西班牙油條」這張應援圖卡才取吉拿棒代表性食物來應援。網友紛紛留言，「酷炫市長比三寶，還會耍寶」、市長的「食物對決」一向很有創意，也有網友說，油條配豆漿、吉拿棒配咖啡。
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