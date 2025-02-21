經典賽／南非懂玩！神演技藏球成功 把尼加拉瓜超前分變不見

世界棒球經典賽資格賽A組賽事今天開打，南非隊帶給台灣球迷不少驚喜，7局下以精湛演技完成藏球伎倆，讓尼加拉瓜隊的出局數出現在三壘上。

南非、尼加拉瓜之戰為A組點燃戰火，南非在5局上首開紀錄取得1：0領先，尼加拉瓜則在7局下追平，釀酒人隊3A游擊手札馬拉（Freddy Zamora）在二壘有人敲出安打建功，並靠暴投、飛球進占三壘。

南非三壘手菲利普斯（Anthony Phillips）、投手伊拉斯莫斯（Justin Erasmus）在錯身時，手套碰了一下，看似將球交給投手，但實際上球仍在三壘手手中，而他在札馬拉離壘時持球觸殺，原先判決札馬拉靠投手犯規跑回超前分，但裁判開會討論後，認定不是投手犯規，南非的藏球伎倆成功。

WBSC比賽規則針對投手犯規13.10.12所述，當球隊試圖藏球時，投手在未持有球的情況下，不管是單腳或雙腳站在投手丘紅土區的任何地方，則為投手犯規。然而根據大聯盟投手犯規規則6.02(a)(9)所述，則是投手在未持球狀況下不能踏上投手板，當時伊拉斯莫斯雙腳才剛踏進投手丘紅土區邊緣，並未構成投手犯規。