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經典賽／前悍將洋投迪倫好猛！4.1局封鎖尼加拉瓜
前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth）今天穿上南非隊球衣，在經典賽資格賽午場登板對上尼加拉瓜隊，4.1局無失分的華麗演出，在球隊領先時退場，前5局打完由南非隊暫居1：0優勢。
世界棒球經典賽資格賽今天開打，中華隊晚場對上西班牙隊，同組另兩隊則在中午交手，南非隊派出迪倫先發，尼加拉瓜隊則由29歲右投梅德安諾（Ronald Medrano）應戰。
迪倫雖然首局就出現觸身球自製危機，但也很快抓下3個出局數，3局下被敲出2支安打，但也成功化解2出局、一三壘有人危機，直到5局下1出局後才退場休息。
迪倫以46球投了4.1局，被敲2支安打無失分，另有2次三振，因未滿50球，只要休息1天就可再上，但也確定明天不會對中華隊登板。
南非隊前4局遭到梅德安諾完全壓制，不過5局上一口氣敲出3支安打，開路先鋒恩戈佩（Victor Ngoepe）的穿越安打，敲回本屆賽事的第1分。
梅德安諾投完5局退場，被敲3支安打丟掉1分，另有8次三振，投到79球的他需要休息4天，代表未來也不會再對上中華隊。
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