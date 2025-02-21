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經典賽／中華隊首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝
今天晚上7點，中華隊在世界棒球經典賽（WBC）的資格賽首戰正式開打，將迎戰西班牙隊。台灣運彩開出賭盤賠率，看好中華隊能夠旗開得勝。
根據台灣運彩公布的賭盤數據，在不讓分盤方面，押中華隊贏球的賠率為1.14，意味著押100元若中華隊獲勝，僅可獲得114元，小賺14元；若押西班牙隊則有3.10的賠率，即押100元西班牙勝可獲得310元。
在讓分盤上，賭盤開出中華隊必須讓2.5分，換句話說，押中華隊的情況下，中華隊必須至少以3分優勢獲勝才能過關。
中華隊今天先發投手推出奇兵，派出台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏。陳宇宏透露將會利用自己的快慢搭配投球特性盡全力讓對手打不好，而守備組的表現也至關重要。
至於西班牙隊則是由曾經效力樂天桃猿的洋投雷法（Lei Fa）作為先發。
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