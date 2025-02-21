經典賽新北巿府挺台灣！若全壘打...送運動中心課程買1送1

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聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市體育局於2月21日至23日連三天開直播派對。圖／新北市體育局提供
新北市體育局於2月21日至23日連三天開直播派對。圖／新北市體育局提供

WBC世界棒球經典賽資格賽今晚開打，新北市體育局於2月21日至23日連三天開直播派對，邀請球迷一起到市民廣場，現場由熱血主播徐展元、富邦Angels啦啦隊、中信Passion Sisters啦啦隊和熱血應援團，帶領球迷集中火力應援中華隊搶經典賽門票。

新北市體育局表示，WBC資格賽中華隊今晚首戰對上西班牙，新北市民廣場直播派隊現場，今晚5時起限量發送餐點抵用券、充氣加油棒、應援WBC小黑板、抽獎券，邀請民眾一起來熱血應援中華隊。

新北市體育局於2月21日至23日連三天開直播派對。圖／新北市體育局提供
新北市體育局於2月21日至23日連三天開直播派對。圖／新北市體育局提供

體育局表示，新北挺台灣搶WBC門票，若中華隊擊出全壘打，就推出新北市運動中心運動課程買一送一優惠，另外，中華隊成功晉級搶下WBC門票，加碼體適能、游泳池免費5天，相關詳細資訊請密切注意新北運動聚點粉絲團。

WBC中華隊 經典賽

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