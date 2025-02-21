世界棒球經典賽今晚開打 雲林兩地400吋大銀幕可共賞送贈品

第六屆世界棒球經典賽 （WBC）資格賽今天起5天在台北大巨蛋開賽，雲林縣虎尾、斗六兩地提供400吋大銀幕戶外千人共賞場地，除請來中信兄弟啦啦隊助陣，也有分享即送爆米發和可樂，讓民眾不用到台北，也能為台灣隊加油。

去年台灣隊在世界十二強棒球錦標賽奪冠，掀起全國棒球熱，第六屆世界棒球經典賽資格賽，今天開打，台灣隊將與南非、尼加拉瓜以及西班牙爭奪兩隊參賽名額。

第六屆世界棒球經典賽 （WBC）資格賽今晚開打，虎尾圓環停車場提供戶外千人共賞場地。圖／朱健嘉提供

雲林縣體育會慢速壘球委員會主席朱健嘉為幫台灣隊加油，發起從今天至23日共5天的晚間，在虎尾圓環停車場、以400吋大螢幕提供球賽轉播，同時也邀請主持人及6名中信兄弟啦啦隊女孩和觀眾一起炒熱氣氛，現場並發送限量100組加油棒，也有行動餐車提供餐飲販售。

朱健嘉指出，連3年在圓環停車場舉辦轉播，來觀賞的人數年年增加，去年每天都有上千人觀賽，今年人數可望再突破，昨天現場舞台和銀幕都已完成搭設，很多熱愛棒球的民眾都渴望今晚開賽熱況。

第六屆世界棒球經典賽 （WBC）資格賽今晚開打，虎尾圓環停車場提供戶外共賞，舞台銀幕今已完成搭設。圖／朱健嘉提供

除了虎尾，斗六市公所也於22日、23日晚間在膨鼠森林公園轉播賽事。公所表示，將架設200吋大螢幕轉播，也將邀請中信兄弟啦啦隊凱蒂、曼容與汶汶開場表演並帶動氣氛，民眾晚間6時可開始進場，只要分享公所針對此次活動的任何一篇貼文，即可到服務台出示畫面，領取加油棒1組、爆米花1份及1杯可樂，領完為止。朱健嘉及斗六市長林聖爵邀請民眾齊聚觀賽，為中華隊奪取晉級席位加油。