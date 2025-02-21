經典賽／解析資格賽引進三大新規 投球計時捕手也要注意

世界棒球經典賽資格賽今天開打，投手球數限制、禁止一人左等大部分規則與上屆經典賽相同，三大更動接軌大聯盟啟用的新規定，就是投球計時、不能移防布陣、加大壘包，投球秒數的細節甚至包含捕手打暗號的時間。

●投球計時限制

比照大聯盟採用投手秒數規定。無人上壘時必須於倒數15秒內完成投球，有人上壘時則為18秒。捕手則須在9秒前就位，打者須在30秒內進入打擊區、8秒內注視投手準備好打擊。

若有人上壘，投手在倒數9秒內要求換球或是捕手在倒數9秒內對內野守備比出暗號，都會視為退板一次，若無人在壘則計一顆壞球。

●禁止內野極端布陣

經典賽資格賽也沿用大聯盟的棒球規則5.02(c)，投捕手以外的防守球員需在自己的防守區域內，二壘的兩側都必須各有2名守備球員。

●加大壘包

壘包由邊長15英吋（38.1公分）的正方形增大為18英吋（45.8公分），壘間距離縮短約4.5英吋（11.4公分），此改變主要在提升球員跑壘的安全性，也提升進壘與盜壘成功率。

●投手用球數限制

單場比賽投滿50球，需休息4天才能再出賽；投滿30球，需休息1天才能再出賽；單場最多投85球，若面對打者達到球數上限時可投完該打席再退場；連續2天出賽需休息1天，宣告故意四壞保送不計入投球數。

●禁止一人左

投手一旦登板必須面對至少3名打者，或完成該局才能換投，唯一例外是因傷病無法繼續比賽。

●電視重播輔助挑戰

各隊正規9局僅有1次機會，但若是挑戰成功可保留，延長賽則會增加1次挑戰權，但正規9局的次數不累積；總教練若要提出挑戰須在15秒內跟主審示意，第8局起主審若認為有需要，也可主動提出或是由任一隊總教練提議進行輔助判決。

另外為確保比賽公平性，資格賽也對電子設備的使用進行管制，並且所有場內的轉播畫面必須延遲8秒播放，球員休息區與休息室之間的走道禁止設立電視及螢幕，也避免教練透過重播畫面決定是否進行挑戰。