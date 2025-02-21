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經典賽...棒球原鄉嘉義市不缺席 下午還有嘉大戰中京大

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，今天在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市熱情應援不缺席，市府規畫晚間7點在中正公園辦理戶外實況轉播，首場中華隊對戰西班牙隊。圖／嘉市府提供
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，今天在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市熱情應援不缺席，市府規畫晚間7點在中正公園辦理戶外實況轉播，首場中華隊對戰西班牙隊。圖／嘉市府提供

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，今起至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市熱情應援不缺席，市府規畫晚間7點在中正公園辦理戶外實況轉播，首場中華隊對戰西班牙隊；另，日本中京大學棒球隊下午在市立棒球場與嘉大棒球隊交流賽，重現1931年甲子園冠軍賽戲碼，開春KANO棒球原鄉嘉市再現棒球熱。

中華隊去年12強冠軍賽奪冠，當時熱血沸騰感動，至令仍令人感動。市府當時戶外轉播，中華棒球隊參與12強賽事28位選手名單，有18人打過諸羅山盃少棒賽，嘉市可說是台灣棒球國手的搖籃。市府邀請球迷朋友穿紅藍白應援裝，共同為中華隊送上最熱情歡呼！

市府再次與中華電信合作取得公播授權，舉辦戶外直播派對，現場以400吋大螢幕轉播應援，提供限量應援加油棒，教育處長郭添財說，2026年世界棒球經典賽，中華隊必須先在今年資格賽取得前2成績，要分別與西班牙、南非及尼加拉瓜比賽。市府將一連3天辦理轉播。

日本中京大學棒球隊今明2天在市立棒球場與嘉大棒球隊進行2場交流比賽，重現1931年甲子園冠軍賽戲碼。在中華隊勇奪2024年「世界12強棒球錦標賽」冠軍，2025年「世界棒球經典賽」資格賽開打，嘉義也有棒球熱，球迷可以自由入場。比賽時間今天下午1點，明天下午1點30分。

2016年嘉大棒球隊前往日本，與日本中京大學在名古屋瑞穗球場進行交流賽。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供
2016年嘉大棒球隊前往日本，與日本中京大學在名古屋瑞穗球場進行交流賽。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，今天在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市熱情應援不缺席，市府規畫晚間7點在中正公園辦理戶外實況轉播，首場中華隊對戰西班牙隊。圖／嘉市府提供
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，今天在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市熱情應援不缺席，市府規畫晚間7點在中正公園辦理戶外實況轉播，首場中華隊對戰西班牙隊。圖／嘉市府提供

WBC中華隊 經典賽

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