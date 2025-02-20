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經典賽／出奇招！陳宇宏扛首戰先發 西班牙推雷法
世界棒球經典賽資格賽明天在台北大巨蛋開打，排在晚場的中華隊首戰將對上西班牙隊，兩隊先發投手今天公布，中華隊交給下勾投手陳宇宏扛起首戰先發，而西班牙隊則推出有台灣投球經驗的雷法（Elian Leyva）。
陳宇宏不在36人集訓名單中，但對韓職樂天巨人隊交流賽時以支援投手方式穿上中華隊球衣，沒想到2.1局僅被敲1支安打、無失分的演出，讓他成功進入最終名單，更扛起首戰先發任務，而非外界原本預期的徐若熙。
陳宇宏會列入名單，主要考量就是他的下勾特性，陳宇宏也坦言自己會負責對上中南美類型的隊伍，而西班牙隊陣中多數都是中南美洲類型球員。
雷法（Elian Leyva）曾在2023年效力樂天桃猿隊，當時猿隊總教練正是中華隊教頭曾豪駒，而中華隊陣中陳傑憲、陳重羽、蔣少宏都有對戰經驗，該年經典賽雷法也曾代表古巴隊對中華隊先發，2.1局無失分拿下勝投。
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