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經典賽／熱血！孫易磊先幫中華隊拚門票 預約2026一定打

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽中華隊投手孫易磊。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊投手孫易磊。記者許正宏／攝影

日職火腿隊投手孫易磊返台加入中華隊，為明天開打的經典賽資格賽做好備戰，目標當然鎖定在搶下門票，剛滿20歲的孫易磊也表達強烈意願，「幫助球隊進入2026年的正賽，到時如果有找我，我一定打。」

中華隊在2月17日的模擬賽中，安排孫易磊登板，面對3名打者全數解決，還包含1次三振，飆出最快152公里速球，孫易磊表示，目前狀況調整得滿好，「在日本就有實戰投打練習，不過也因為球數還沒拉上來，應該不會先發，可能在後段上場。」

這也是孫易磊繼2023年亞錦賽後再次有機會在台北大巨蛋登板，他表示：「跟上一次的亞錦賽比較不一樣，資格賽規格更好，對手應該會更厲害，所以蠻興奮的。 」

離開火腿隊二軍春訓基地時，孫易磊特別用日文與隊友道別，他也透露不少前輩都鼓勵自己，而到火腿隊見習的中職傳奇投手「嘟嘟」潘威倫也特別鼓勵，「他跟我說要加油。」

經典賽中華隊投手孫易磊。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊投手孫易磊。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 經典賽

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