經典賽／大聯盟春訓邀約先暫停 莊陳仲敖扛先發三隊都想投

運動家隊旅美投手莊陳仲敖預計以先發投手之姿在經典賽資格賽登板，無論對上西班牙、南非、尼加拉瓜，他都充滿期待，「因為都是很有強度的對手，對每一隊都不能鬆懈。」

莊陳仲敖去年從1A一路升上2A，在2A更繳出22局、防禦率2.05的穩定表現，投出18次三振，僅被擊出15支安打，他認為關鍵在於數據研究，「有特別去學一些如何分析，如何面對打者的配球策略。」

而莊陳仲敖也因此在今年首度獲邀大聯盟春訓，但他仍選擇返台加入中華隊，他表示，收到通知時，母隊就很支持，「球隊也都配合讓我出賽，打完之後再回去加入大聯盟春訓。」

而美職球團所屬球員多半有球數限制，莊陳仲敖坦言，投球數量跟中職的投手相比確實不同，但也能夠理解母隊保護選手的立場。

因班機關係，莊陳仲敖2月16日才加入中華隊集訓，這段時間他盡量調整時差，跟上球隊訓練，也很期待在台灣出賽，「很久沒遇到這麼多觀眾的比賽，自己有關注12強，感覺真的滿震撼，心理建設要先做好，先前亞錦賽也來過大巨蛋感受氛圍，很期待自己登板的那一天。」