經典賽／一日中華隊變正式 陳宇宏反覆說：不可思議

台鋼雄鷹隊「潛水艇」陳宇宏的一日中華隊體驗卡獲得延期，以非集訓名單之姿進入中華隊最終28人名單，陳宇宏受訪時反覆說著：「不可思議。」

「我是覺得不可思議。」聽到自己進入中華隊時，陳宇宏表示：「感謝台鋼讓我來支援，也謝謝曾總對我非常有信心，把我選進來。」

陳宇宏雖然在中華隊最初大名單中，但36人集訓名單沒有他的名字，而是在對韓職樂天巨人隊交流賽時以支援投手方式穿上中華隊球衣，沒想到2.1局僅被敲1支安打、無失分的演出，讓他成功進入最終名單。

總教練曾豪駒指出，陳宇宏能夠補足球隊欠缺的下勾投手類型。而陳宇宏自己則表示，有收到總教練的指示，自己會負責對上中南美類型的隊伍，「較能夠發揮我的特性，先前U23世界盃也是對比較中南美洲球隊。」

由於台鋼雄鷹早在1月中旬就開始春訓，也讓陳宇宏能夠很快進入狀況，交流賽就投到133公里的球速，但他坦言，目前控球還沒那麼準，但面對中南美洲球員，對方習慣揮大棒，「看到我球速慢，他們應該更積極，希望以快慢交錯方式擾亂他們。」

對於最終進入中華隊，陳宇宏坦言是很榮幸的事情，也希望自己能夠有所貢獻，雖然比較晚加入球隊，但球員兼都會互相打氣，學長們也常常灌心靈雞湯，「學長、教練都告訴我們要相信自己，選你進來是有原因的。」