經典賽／拿出狂野一面！中華隊首戰 陳傑憲向年輕人喊話

經典賽資格賽將在明天開打，中華隊把握最後官方練習時間今天進駐台北大巨蛋，跟12強不同的嶄新年輕陣容，隊長陳傑憲鼓勵年輕一輩球員要大膽表現，「把狂野一面拿出來。」

去年中華隊拿下世界12強冠軍，這次參賽的其他三隊受訪時都談到此事，認為中華隊不容小覷，陳傑憲說：「我們知道對方實力也不容小覷，看情蒐會發現，對方實力堅強，沒有大家想像的簡單，作為選手當然是全力發揮，不服輸，想為台灣拿下門票。」

作為12強、經典賽資格賽唯一連莊球員，陳傑憲也提醒年輕球員拋開靦腆，「這是一個戰場，戰場上要把氣勢拿出來，明天開始要武裝好自己，盡情發揮、大膽表現，不要畏縮，全台灣人不是要看我們害羞一面，狂野一面要拿出來，展現年輕的鬥志。」

陳傑憲也指出，自己會盡量多跟年輕人聊天，讓他們慢慢融入，「但有幾個年輕人滿好笑的，像是林維恩、陳柏毓，變成我們要融入他們，重點在場上的心要在一起。」

首戰面對西班牙隊，陳傑憲也認為必須警戒，「一開始聽到，覺得可能不會那麼厲害，但看陣容沒那麼多西班牙人，他們是滿強的隊伍。」

西班牙隊陣中更有曾效力樂天桃猿隊的投手雷法，明天也有機會再對上台灣打者，陳傑憲指出，雷法的直球轉速好，還有指叉球、滑球作為武器，能夠利用球路控制、上下角度跟打者周旋，「明天正式比賽看臨場反應，期待我們適時發揮，拿下勝利，第一場真的很重要。」

中華隊最近一場模擬賽以0：4輸給味全龍隊，對球球隊調整近況，陳傑憲表示，休賽季要提前開機，對球員來說有很多不確定因素，「我也不知道自己狀況好還是不好，但我們上去知道，要怎麼幫助中華隊贏球，幫球隊拿下勝利。」