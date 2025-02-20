經典賽／基隆周六日直播移文化中心 李凱威、啦啦隊應援
基隆市政府今天表示，因應低溫特報啟動雨備方案，22、23日晚上7時世界棒球經典賽台灣區資格賽直播派對，移師文化中心1樓室內舉行，金手套李凱威及味全龍啦啦隊到場應援。
市長謝國樑表示，市府依據活動前3日氣象局提供最新氣象分析，本周六、日晚間低溫來襲且降雨機率高達八成五，考量正逢感冒流行季節，為免去民眾於濕冷風雨中觀賽的不便，直播啟動雨備方案，把原本安排在戶外的兩場晚間直播派對活動，將改在基隆市文化中心1樓。
市府教育處說，22日主持人梁赫群，邀請2024金手套味全龍二壘手李凱威及職棒味全龍啦啦隊成員，與球迷近距離互動，分享球場內外的故事；23日則由唐從聖接棒，同樣有熱情的職棒啦啦隊成員輪番登場，一同為中華隊加油。
22日、23日晚間7時，文化中心直播派對，每日限量應援小物加油棒500份免費提供，每人限領1份，（軟、硬式加油棒依現場實際發放，送完為止）。
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