經典賽／中華隊先發待9點統一公布 曾總看雷法有熟悉

經典賽資格賽明天開打，中華隊首戰面對西班牙隊，對方尚未公布先發投手人選，總教練曾豪駒也先保密，等待晚上9點由大會統一公佈。

曾豪駒先前透露，徐若熙、陳柏毓、莊陳仲敖及沙子宸四位投手將定為在先發，他今天對此表示，這樣的方向不變，「看對手的型態去做安排，已經有個雛形，今天晚上會公布。」

西班牙隊傳出將由前樂天桃猿隊投手雷法先發，也在猿隊擔任教練的曾豪駒表示，雷法對於國內打者來說都很熟悉，但是否就是此人仍要等待大會公布，教練團會再沙盤推演，「西班牙隊來台後有幾場模擬賽，看起來攻擊強悍，投手也很不錯。」

中華隊以練習賽登板時間推算，首戰交給徐若熙的可能性最大，徐若熙在台北大巨蛋登板的經驗不少，中職例行賽3次登板都拿下勝投，在此的防禦率僅0.53，17局投出16次三振僅失1分，而2023年亞錦賽更在大巨蛋登板對南韓隊繳出7局無失分10次三振好投。

中華隊最近一場模擬賽遭到味全龍隊以0：4完封，曾豪駒指出，打擊方面，每個人的狀況各有不同，如今進入正賽，就是希望大家能想辦法展現出最好的狀況。