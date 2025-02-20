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經典賽／解密28人名單抉擇 曾豪駒談陳子豪、林盛恩傷勢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳子豪因為腰部不適未入選，曾豪駒解釋傷情。 聯合報系資料照
陳子豪因為腰部不適未入選，曾豪駒解釋傷情。 聯合報系資料照

經典賽資格賽中華隊從36人集訓名單篩選到最終28人，強打陳子豪、劉基鴻都未入列，總教練曾豪駒今天透露背後考量，「針對整體的陣型，還有集訓期間的近況最出選擇。」

中華隊原本公布的36人集訓名單，扣掉主動辭退的林家正、鄭宗哲，古林睿煬、黃群、林詔恩、陳仕朋、林盛恩、劉基鴻、陳子豪等七人最終遭到割捨，其中古林睿煬因右側腹肌不適，一直未加入集訓。

「正賽畢竟只有28人名單。」曾豪駒透露取捨之間的困難，「目前28人就是集訓到現在觀察的狀況，沒有入選的球員也都很盡力表現，謝謝他們，希望這28人能夠將自己的能力展現出來。」

陳子豪、林盛恩兩人傳出有傷勢考量，曾豪駒也證實，「子豪一直展現出強烈企圖心，但是交流賽滑壘時導致腰部不適，後續模擬賽揮棒時也不太順暢，不希望影響到他的季賽，而盛恩則是腿部不舒服，跟醫療、防護團隊討論後做出決定。」

這最終28人名單中有意外之喜，台鋼雄鷹「潛水艇」陳宇宏不在36人名單卻也入列，曾豪駒指出，陳宇宏有在最初的大名單中，考量到球隊目前沒有下勾投手，也一直對他持續觀察，「我們需要這樣的投手，他也展現出能力，他原本是先發，但進來後看安排什麼角色。」

WBC中華隊 經典賽

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