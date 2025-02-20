經典賽圖輯／西班牙大巨蛋備戰？教頭：中華隊是有實力的對手

經典賽資格賽將在明天開打，中華隊首戰對上西班牙隊，外媒爆料前樂天桃猿隊雷法（Elian Leyva）扛先發，西班牙教頭普拉達（Nelson Prada）保持神秘「保留到最後一刻」。

西班牙隊從2月1日就開始在巴塞羅納集訓，近期來台備戰12天，適應台灣氣候、環境，為資格賽做好充足準備，普拉達也說，台北大巨蛋是很好的球場，有大聯盟經驗的他認為跟大聯盟球場有得比，「恭喜台灣有很好的球場。」

經典賽資格賽將在明天開打，中華隊首戰對上西班牙隊，西班牙總教練普拉達（圖）在練習日觀看球員熱身。記者許正宏／攝影

明天對上中華隊，普拉達表示，教練、球員都很清楚，中華隊是有實力的對手，剛剛才在12強拿下冠軍，「提醒球員要付出心力應戰，才是尊重對手，雙方盡全力，打出精彩比賽。」

外媒指出西班牙將推出雷法扛首戰先發，普拉達表示：「我們還沒有聽到其他隊先發，我們也會保留到最後一刻。」對中華隊推出的投手也不做預測，「不管是誰，都有準備好應戰，這樣的大賽通常前一天、當天才知道，這個也很正常。」