經典賽／台韓賽疑遭巨人啦啦隊吐槽 筠熹：不要貶低台灣女孩

韓職樂天巨人隊日前來台與中華隊交流，樂天巨人官方YouTube頻道也上傳啦啦隊女孩幕後花絮影片，台灣啦啦隊跳不好似乎遭到吐槽。

樂天巨人官方頻道上傳啦啦隊影片，引發許多樂天巨人球迷不滿，他們認為應該多發布球員的花絮影片，而不是啦啦隊。

另外，影片中啦啦隊崔洪邏和睦那京觀察台灣啦啦隊，討論跳不整齊的問題，引發台灣網友熱議。有網友幫台灣啦啦隊緩頰，「比賽前由六隊挑幾位組起來的，突然忘記別隊的怎麼跳，也算是合情合理吧？除了連母隊的都亂跳就另當別論。」

對此，中職樂天桃猿啦啦隊成員筠熹贊同該網友說法，「我個人覺得合理，不是因為找藉口，我們應援曲那麼多，加上剛好他們看到的片段可能也就是剛好跳錯，下段跳回來，我真不知道當台啦被這樣講，底下留言大部分支持？」

筠熹也呼籲，「我們可以台韓日都一起支持，但請不要一直貶低我們台灣女孩，沒有我們把這樣風格的啦啦隊帶起來，請問韓國能來嗎？都一起支持不好嗎？」