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經典賽／巧遇曾峻岳被讚狀態好 傑斯也想再回中職

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽官方練習日，尼加拉瓜隊投手傑斯曾效力中職富邦悍將隊。圖／中華棒協提供
經典賽資格賽官方練習日，尼加拉瓜隊投手傑斯曾效力中職富邦悍將隊。圖／中華棒協提供

前中職洋投傑斯（J.C .Ramirez）重返台灣，這次他以經典賽資格賽尼加拉瓜隊一員身分，再次穿上藍色球衣，過去富邦悍將隊友曾峻岳遇到他還大讚狀態很好，球隊還有個空位可以簽他。

傑斯曾在2021年加盟悍將，當年在中職先發9場，防禦率3.43，只不過因為疫情關係未打滿球季提前返家，「很高興能回到台灣，現在疫情結束大家都過著自由正常的生活。」

傑斯也不吝於跟球隊分享自己在中職的經驗，「台灣打者擊球率很高，爆發力很好，上壘也很有速度。」至於是否特別留意誰？傑斯笑說：「打者都很好，沒辦法特別說誰。」

過去在中職有容易被盜壘的問題，傑斯這次面對加大的壘包，他表示自己不會特別因此改變，「可能時間點上，持球可以久一點，但投給捕手時要快一點，可以防止對方盜壘。」

傑斯也在吃飯時巧遇現在中華隊的前隊友曾峻岳，對方推薦他再次回到中職打球，富邦還有空缺，「在富邦很像家人一樣，台灣打球很享受。」不過目前傑斯尚未收到台灣球隊聯繫。

傑斯也終於踏進之前只能經過的台北大巨蛋，「這邊是大聯盟等級的球場，非常漂亮。」但同時也記得提醒隊友，在台灣比賽「非常吵」，作為選手要非常集中在比賽中，「這邊真的很吵，從頭吵到尾，無法想像，加勒比海應援就是純粹人聲加油，搭配拍手。」

而中職應援另一大特色是啦啦隊，尼加拉瓜隊翻譯介紹有很多球迷是專程來看啦啦隊，傑斯聞言大笑，而他自己現在最想

做的事情是去吃鼎泰豐，「水餃、小籠包，我老婆超愛。

WBC中華隊 經典賽

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