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經典賽／中華隊是最好的！尼加拉瓜教頭特別警戒
經典賽資格賽將在明天於台北大巨蛋開打，四隊今天進行官方練習，尼加拉瓜隊總教練古伊多（Sandor Guido）直呼中華隊是裡面最好隊伍，但對於自家球隊也很有信心。
尼加拉瓜隊被視為中華隊此次最大勁敵，古伊多透露，這次球員組成以美國小聯盟、尼加拉瓜職棒為主，也有在委內瑞拉、墨西哥打球的球員，雖然因為美職有些球隊不放人，組成的球隊不是最初預期，「但球員很有天分，也能透過這次國際賽變得更好，對我來說，現在的球隊已經是最好的。」
這次參戰，尼加拉瓜隊也將中華隊視為要警戒的對象，古伊多指出，四隊的比賽不好打，局勢可能很複雜，不過中華隊是裡面最有好、最有優勢的隊伍，「第一個球員組成不錯，第二有很多觀眾、好的場地。」
不過古伊多認為尼加拉瓜隊調整也不差，球員先離開美洲到日本的集訓，球隊有時間適應，在比賽中也沒放過能夠得分的機會。
至於來到台北大巨蛋比賽，古伊多認為不需要對球員特別提醒，大家打球經驗都很豐富，而且在日本比賽時場地條件也都不同，打棒球的人本來就是要適應場地、氣候，「對球員的期待就是保持健康、好好出賽，盡全力贏下比賽，希望能夠晉級。」
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