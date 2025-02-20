經典賽／吳念庭挑戰中華隊「首對4棒父子檔」

中華隊備戰明天登場的世界棒球經典賽資格賽，隨著陳子豪、劉基鴻未進入廿八人名單，第四棒交給誰扛？各界關注。據悉，「國防部長」張育成、「得點圈之鬼」吳念庭都是可能人選。

中華隊上周與南韓職棒樂天巨人隊進行兩場交流賽，先發第四棒陳子豪及劉基鴻，未列入最終選手名單，正選名單出爐後，對味全龍隊兩場未公開模擬戰都由張育成擔任四棒。

前年經典賽中華隊就是由張育成扛起四棒，他在四場預賽打出四成三八打擊率、兩發全壘打、八分打點，獲選該屆最佳一壘手，今年資格賽有望再次擔任中華隊四棒。

吳念庭對於四棒也不陌生，曾擔任日本職棒西武隊第四棒，對巨人兩場交流賽雖然是第六、七棒，但繳出六打數三安打、其中兩支二壘打的成績。

吳念庭若扛下四棒重責，將是中華隊第一次出現在頂級國際賽打第四棒的父子檔，他父親吳復連曾在一九八四年世界盃以第四棒之姿砲轟古巴隊。另對棒球父子檔，王光輝曾在一九八八年世界盃打過四棒，王威晨則尚未有此體驗。

中華隊今天將在台北大巨蛋進行官辦熱身賽，明天起對上西班牙、南非、尼加拉瓜隊。外國媒體爆料，西班牙將派出前樂天桃猿隊洋投雷法登板先發，他在上屆經典賽曾對中華隊先發二點一局無失分奪勝，但中華隊陳傑憲、陳重羽在中職對戰他的打擊率都超過四成。