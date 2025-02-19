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經典賽／尼加拉瓜投教來台竟有他 前興農洋將戰玉飛
經典賽資格賽即將於周五展開，被視為是中華隊最大敵手的尼加拉瓜隊於今天抵台報到，傳出陣中投手教練竟是前職棒興農牛隊洋將戰玉飛(Len Picota)，巴拿馬籍的他現年58歲，不過，讓台灣球迷熱議的是他當年曾被懷疑涉及中華職棒球員賭博案。
戰玉飛1994、1995年效命中華職棒三商虎、1997、1998年則加入台灣大聯盟太陽隊，2005年再度來台加入中華職棒興農年，當年球季中華職棒因傳出球員涉賭，鬧得風風雨雨，而戰玉飛當時曾被檢調認為是涉賭案嫌疑人，但一直查無實證。
後來戰玉飛2007年轉戰墨西哥聯盟，球員退休後，就在巴拿馬及尼加拉瓜聯賽擔任教練工作，目前也是尼加拉瓜聯賽一支球隊總教練，此次被尼加拉瓜隊聘為總教練。
戰玉飛雖有在台灣涉賭職棒傳聞，但由於未被起訴、通緝等，因此順利入境。
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