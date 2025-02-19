經典賽／周末大巨蛋開戰 北藝成「第二主場」400吋大螢幕邀民眾應援

中華隊去年世界12強棒球賽擊敗各國強敵勇奪金盃，WBC台灣區資格賽將於21日至25日在大巨蛋登場，中華隊將分別西班牙、南非、尼加拉瓜，北市府將於北藝中心打造「第二主場」現場將有400、250吋大螢幕，現場預計有800席座位，開放賽前2小時進場，並邀請「小龍女」應援，歡迎民眾到場加油。

中華隊21日對上陣中擁有多名美職資歷好手的西班牙隊、22日力抗南非隊、23日則將迎戰此次被外界評估為是頭號勁敵的尼加拉瓜隊，此次系列賽將4取2晉級明年經典賽正賽，對中華隊來說每一場比賽至關重要。

體育局表示，因應民眾期待北市府加開戶外應援場，歡迎所有球迷齊聚一同為中華隊加油，21至23日賽會期間在北藝中心的北斗座及天狼座戶外廣場舉行現場直播，現場設有400吋及250吋的雙投影布幕，讓民眾可在廣場一同觀看，並有味全龍隊啦啦隊「小龍女」們熱情應援。

局長王泓翔表示，將於賽前兩小時開放民眾入場，歡迎全國各地熱血球迷到「第二主場」，集氣為中華隊加油，也希望中華隊在這三連戰中橫掃完勝、取得晉級門票，為明年經典賽有個好的開始。