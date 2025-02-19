經典賽／台南直播中華隊賽事 廠商贊助每場千份地瓜球及應援小物

WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局為使愛好棒球的市民同步感受棒球魅力與熱血，規畫在市立棒球場及新營南瀛綠都心公園，現場轉播中華隊賽事，市長黃偉哲邀請大家為台灣選手集氣加油。

體育局表示，2月21日起至23日連續3天直播台灣隊賽事，晚上7點起分別對戰西班牙、南非、尼加拉瓜等勁旅，在市立棒球場下午5點開放於一壘區進場，轉播現場更由台灣番薯丸提供贊助每場1000份免費地瓜球兌換券及每場12條應援小物毛巾。

新營南瀛綠都心轉播場地也提供每場12條應援小物毛巾要送給現場的球迷，讓球迷參與資格賽轉播派對，不僅能透過大螢幕轉播欣賞精采對決，感受棒球運動帶來的熱血與感動外，更能與現場主持人互動，成為獲得應援小物的幸運兒。

市長黃偉哲說，今年的世界棒球經典賽資格賽，台灣選手將全力拼搏，爭取晉級2026世界棒球經典賽的門票，市府特別安排戶外轉播區，希望大家一起來看球，透過賽事轉播不僅彰顯全體市民對棒球運動的熱衷與支持，更期待透過國際賽事的交流，凝聚市民情感，為棒球英雄加油打氣，期盼這幾天的賽事，皆能打出好成績，光耀國際。