快訊

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

別只去日韓！全球最熱情、友善城市榜單出爐 亞洲這國家意外奪冠

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／台南直播中華隊賽事 廠商贊助每場千份地瓜球及應援小物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局直播中華隊賽事。圖／南市體育局提供
WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局直播中華隊賽事。圖／南市體育局提供

WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局為使愛好棒球的市民同步感受棒球魅力與熱血，規畫在市立棒球場及新營南瀛綠都心公園，現場轉播中華隊賽事，市長黃偉哲邀請大家為台灣選手集氣加油。

體育局表示，2月21日起至23日連續3天直播台灣隊賽事，晚上7點起分別對戰西班牙、南非、尼加拉瓜等勁旅，在市立棒球場下午5點開放於一壘區進場，轉播現場更由台灣番薯丸提供贊助每場1000份免費地瓜球兌換券及每場12條應援小物毛巾。

新營南瀛綠都心轉播場地也提供每場12條應援小物毛巾要送給現場的球迷，讓球迷參與資格賽轉播派對，不僅能透過大螢幕轉播欣賞精采對決，感受棒球運動帶來的熱血與感動外，更能與現場主持人互動，成為獲得應援小物的幸運兒。

市長黃偉哲說，今年的世界棒球經典賽資格賽，台灣選手將全力拼搏，爭取晉級2026世界棒球經典賽的門票，市府特別安排戶外轉播區，希望大家一起來看球，透過賽事轉播不僅彰顯全體市民對棒球運動的熱衷與支持，更期待透過國際賽事的交流，凝聚市民情感，為棒球英雄加油打氣，期盼這幾天的賽事，皆能打出好成績，光耀國際。

體育局長陳良乾指出，世界棒球經典賽資格賽是不容錯過的精彩賽事，希望藉由賽事轉播，讓無法到現場的球迷掌握每一精彩瞬間，首場轉播於2月21日晚間7時對戰西班牙，歡迎大家齊聚一堂，一同揮舞加油棒為臺灣隊吶喊，祝福台灣隊旗開得勝，順利晉級，取得2026世界棒球經典賽的參賽資格。

WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局直播中華隊賽事，廠商贊助免費地瓜球。圖／南市體育局提供
WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局直播中華隊賽事，廠商贊助免費地瓜球。圖／南市體育局提供

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

海纜故障！經典賽資格賽將開打 馬祖MOD看不到轉播

經典賽／授權賣中華隊商品？廠商遭打臉宣布要賠部分兩倍定金

就一起挺中華隊！全家便利商店APP「隨買跨店取」限時5天推Let’s Café、霜淇淋「917元」應援優惠

經典賽／中華隊四棒誰來扛？吳念庭挑戰史上首對四番父子檔

相關新聞

經典賽／外媒爆料西班牙推雷法對中華隊 陳重羽曾敲他全壘打

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台發文爆料，21日經典賽資格賽首戰，西班牙隊與中華隊交手將派出雷法（Elian Leyva）先發。 2023年經典賽雷法代表古巴先發出戰中華

經典賽／中華隊四棒誰來扛？吳念庭挑戰史上首對四番父子檔

世界棒球經典賽資格賽將在21日開打，中華隊第四棒人選將由誰來扛起？「國防部長」張育成、「得點圈之鬼」吳念庭都是可考慮人選...

經典賽／資格賽後天開打 尼加拉瓜火力猛來勢洶洶

中華隊迎接世界棒球經典賽資格賽，進入最後備戰狀態，昨天在日本完成四場熱身賽的尼加拉瓜被視為最大競爭對手，攻破世界十二強賽...

經典賽／台南直播中華隊賽事 廠商贊助每場千份地瓜球及應援小物

WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局為使愛好棒球的市民同步感受棒球魅力與熱血，規畫在...

經典賽／授權賣中華隊商品？廠商遭打臉宣布要賠部分兩倍定金

台灣運動電商平台STANCAVE疑似未取得授權，就販賣世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊商品，引來中職副秘書長蔡克斯質疑，如今STANCAVE宣布停賣部分商品，並說明後續處理方式。 中職聯盟

經典賽／熱身賽 西班牙與龍隊打平、南非遭雄鷹扣倒

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於21日開打，各隊都在進行熱身賽備戰，其中西班牙隊今天與中職味全龍隊4比4打成平手；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。