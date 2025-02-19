經典賽／授權賣中華隊商品？廠商遭打臉宣布要賠部分兩倍定金

台灣運動電商平台STANCAVE疑似未取得授權，就販賣世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊商品，引來中職副秘書長蔡克斯質疑，如今STANCAVE宣布停賣部分商品，並說明後續處理方式。

中職聯盟副秘書長蔡克斯先前在社群平台Threads發文：「沒有取得球員授權就開始狂賣球員商品，你們很勇喔。」蔡克斯更進一步指出，目前沒有任何公司取得國家隊球員的授權書，球員授權仍在簽署階段。

STANCAVE負責人當時回應，已與賽事主辦單位悍創簽署授權合約，授權方為WBC，範圍包含中華隊CT標誌及球隊相關人員肖像權等。依據悍創、棒協、WBC所授予的商品販售權利，公司於2月4日WBC官網公布名單後即開放販售，「一切授權都與授權方獲得同意方執行」。

如今STANCAVE卻在官方社群宣布，無法販售的名單包含球員林家正、古林睿煬、林盛恩、陳子豪、劉基鴻、黃群，以及教練團彭政閔、王建民、曾豪駒、林岳平和高志綱。

STANCAVE表示，已受影響之預購訂單，本公司將加一倍返還其所受之定金，並由客服人員主動聯繫相關消費者處理後續事宜。