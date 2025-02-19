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經典賽／中華隊四棒誰來扛？吳念庭挑戰史上首對四番父子檔

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
吳念庭若能扛起中華隊第四棒，將是中華隊第一次出現第四棒父子檔。 聯合報系資料照
吳念庭若能扛起中華隊第四棒，將是中華隊第一次出現第四棒父子檔。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽資格賽將在21日開打，中華隊第四棒人選將由誰來扛起？「國防部長」張育成、「得點圈之鬼」吳念庭都是可考慮人選，若是吳念庭扛起更將寫下史上首見紀錄。

中華隊在公開對外的兩場韓職樂天巨人隊交流賽中，先發第四棒的陳子豪、劉基鴻，都未進入最終28人名單，也讓人好奇正式比賽將由誰扛起第四棒。

2023年經典賽由張育成扛起先發第四棒，他在4場預賽中打出4成38打擊率、2發全壘打、8分打點得成績，獲選該屆最佳一壘手，今年在台韓交流賽分別擔任第二、第三棒，但隨著名單定案，打線勢必調整，資格賽也有望再次擔任中華隊「四番」。

吳念庭對於四番也不陌生，2021年就曾擔任西武隊第四棒，2場交流賽雖然是第六、七棒的後段棒次，卻繳出6打數3安打、1打點的成績，其中2支還是二壘打。

棒球界父子檔都是野手的不多，其中都曾入選頂級國際賽中華隊的更是稀少，歷年來只有王光輝、王威晨以及吳復連、吳念庭，吳念庭若能扛起中華隊第四棒，將是中華隊第一次出現第四棒父子檔。

王光輝國手生涯多半擔任第五、六棒，但1988年世界盃棒球錦標賽曾在對美國之戰扛起先發第四棒，而吳復連也在1984年世界盃擔任過第四棒，更在對古巴一戰開轟；在12強棒球賽之前，世界盃曾是一級國際賽，直到2011年停辦。

吳念庭在2023年經典賽擔任第五棒，該年杭州亞運則是由林安可扛起第四棒，還未有過中華隊第四棒經驗，若能在經典賽資格賽達成，將搶先王威晨成為第一對中華隊四番父子檔，王威晨打過的2019年12強、2023年經典賽也都不是擔任第四棒。

WBC中華隊 經典賽

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