經典賽／外媒爆料西班牙推雷法對中華隊 陳重羽曾敲他全壘打

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台發文爆料，21日經典賽資格賽首戰，西班牙隊與中華隊交手將派出雷法（Elian Leyva）先發。

2023年經典賽雷法代表古巴先發出戰中華隊，先發2.1局只被敲1支安打，送出4次三振，無失分，該場比賽由古巴拿下勝利，使中華隊分組墊底，落入資格賽。

雷法2023年加入中職樂天桃猿隊，出賽12場，4勝3敗，防禦率3.88。本屆中華隊選手與雷法交手樣本不多，表現最好的是統一獅隊捕手陳重羽，7打數5安打，包含1發全壘打；隊長陳傑憲對戰成績也不差，17支5，選到5保送。

距離正式比賽還有幾天時間，各隊可能仍在思考陣容安排，羅梅洛的爆料準確性仍有待觀察。