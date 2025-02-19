經典賽／外媒爆料西班牙推雷法對中華隊 陳重羽曾敲他全壘打
古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台發文爆料，21日經典賽資格賽首戰，西班牙隊與中華隊交手將派出雷法（Elian Leyva）先發。
2023年經典賽雷法代表古巴先發出戰中華隊，先發2.1局只被敲1支安打，送出4次三振，無失分，該場比賽由古巴拿下勝利，使中華隊分組墊底，落入資格賽。
雷法2023年加入中職樂天桃猿隊，出賽12場，4勝3敗，防禦率3.88。本屆中華隊選手與雷法交手樣本不多，表現最好的是統一獅隊捕手陳重羽，7打數5安打，包含1發全壘打；隊長陳傑憲對戰成績也不差，17支5，選到5保送。
距離正式比賽還有幾天時間，各隊可能仍在思考陣容安排，羅梅洛的爆料準確性仍有待觀察。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言