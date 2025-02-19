經典賽／資格賽後天開打 尼國來勢洶洶

中華隊迎接世界棒球經典賽資格賽，進入最後備戰狀態，昨天在日本完成四場熱身賽的尼加拉瓜被視為最大競爭對手，攻破世界十二強賽中華隊國手陳冠偉的西班牙隊也是強敵，中華隊要爭取晉級，大意不得。

資格賽分成兩組進行四搶二爭奪戰，晉級的四支隊伍參加明年經典賽，其中Ａ組後天先在台北大巨蛋開打，中華隊、尼加拉瓜、西班牙、南非爭取兩張晉級門票。

西班牙昨在熱身賽九局上攻破世界十二強賽中華隊國手陳冠偉，四支安打追回三分，以四比四與味全龍隊打成和局，南非隊則提前在七局打完以七比十九遭到台鋼雄鷹隊狙擊。

世界排名第十六的尼加拉瓜，被視為中華隊在Ａ組最大競爭對手，雙方將在廿三日交手，極高機率會是決定誰先拿到第一張晉級正賽門票的戰役。

不同於南非、西班牙提早來台備戰，尼加拉瓜先赴日本宮崎練兵，進行四場交流賽，取得二勝二敗，打線展現不俗火力，接下來就要飛往台灣備戰。

尼加拉瓜陣中旅美層級最高為美國職棒釀酒人隊小聯盟三Ａ游擊手札馬拉，他未參與熱身賽，昨天先一步抵台，準備與球隊會合；其他需要注意的野手，還有美職巨人隊一A三壘手雷優，美籍外野手道森無任何尼加拉瓜血緣關係，憑藉打了兩季尼加拉瓜冬季聯盟取得居留證，也加入國家隊行列，在熱身賽敲出兩支全壘打。

中華隊二月三日展開集訓，上周末名單縮編至正式比賽的廿八人規格，大會今天進行總教練會議為最後更動球員名單大限；中華隊領隊蔡其昌表示，考慮到未入選的球員已經回歸母隊，預計更動廿八名正選國手的可能性不高。